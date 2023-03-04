Новое наступление РФ застряло в грязи, весной и летом ВСУ будут доминировать — The Telegraph

Март, 04 в 14:06

Неудачное полномасштабное вторжение РФ в Украину длится уже второй год, однако российский диктатор Владимир Путин продолжает делать те же ошибки, и так называемое новое наступление застряло в украинской грязи, пишет издание The Telegraph.

— Это то, что помешало другому диктатору в недалекой истории — Адольфу Гитлеру во время операции Барбаросса в 1941 году. Для этого даже есть российское слово “распутица” (сезон года, когда передвижение по грунтовым дорогам становится трудным). Даже обычный студент, изучающий военную стратегию, знает, что наступательные маневры с использованием тяжелых танков не очень хорошо работают в болоте, однако Кремль уже дважды потерпел неудачу, — пишет автор.

Издание также критикует российскую армию за использование бессмысленной тактики наступления времен Первой мировой войны, которая не срабатывает против хорошо оснащенной, обученной и высокомотивированной украинской армии.

— Украинские войска будут доминировать на полях сражений этой весной и летом. Российские неудачи будут повторяться. В Киев будет поступать новое оружие, а решимость украинцев в отстаивании своей свободы будет расти. Кремль будет отчаянно искать способ изменить правила игры — именно поэтому мы должны следить за химическим оружием, — подытожил автор публикации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 374-е сутки.

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