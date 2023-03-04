Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Передача истребителей Украине сдвинулась с места благодаря позиции Британии — посол

Юля Захарченко, редактор ленты
Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Поставка современных танков для Украины сдвинулась с места благодаря решительной позиции Великобритании. Аналогичный процесс происходит сейчас с истребителями, необходимыми для контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, Великобритания способствует формированию консенсуса.

— Когда Великобритания говорит о том, что мы можем получить только в мирное время — это попытка быть откровенными в общении и не пугать союзников. То есть пытаться способствовать формированию консенсуса, как Великобритания это часто делает в НАТО, — сказал Пристайко.

Он объяснил, что Украине необходимы подготовленные пилоты и специалисты для функционирования сложной техники, в частности истребителей, что требует взаимодействия многих союзников НАТО.

Сейчас смотрят
Читайте
Британия вдвое увеличит количество обещанных танков Challenger 2 — Пристайко

Источник: Радио Свобода
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка