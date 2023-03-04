Передача истребителей Украине сдвинулась с места благодаря позиции Британии — посол

Март, 04 в 18:09

Поставка современных танков для Украины сдвинулась с места благодаря решительной позиции Великобритании. Аналогичный процесс происходит сейчас с истребителями, необходимыми для контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, Великобритания способствует формированию консенсуса.

— Когда Великобритания говорит о том, что мы можем получить только в мирное время — это попытка быть откровенными в общении и не пугать союзников. То есть пытаться способствовать формированию консенсуса, как Великобритания это часто делает в НАТО, — сказал Пристайко.

Он объяснил, что Украине необходимы подготовленные пилоты и специалисты для функционирования сложной техники, в частности истребителей, что требует взаимодействия многих союзников НАТО.