Март, 04 в 16:00

Президент Европарламента Роберта Метсола выступила за начало официальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в 2023 году.

Об этом она заявила в ходе общения с журналистами во Львове.

Метсола отметила, поскольку постоянно раздаются заявления, что Украина – это Европа, то переговоры о членстве в ЕС должны начаться как можно скорее.

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– Я надеюсь, что переговоры о вступлении могут начаться уже в этом году. Будущее Украины – в Европейском Союзе, — подчеркнула она.

Глава Европарламента также отметила прогресс Украины в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

– Темпы, с которыми Верховная Рада и правительство продвигаются по заявке в ЕС, меня впечатляют, — сообщила Метсола.

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабной войны.

23 июня 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление. Однако прежде чем начнутся официальные переговоры, Киев должен выполнить семь блоков рекомендаций Еврокомиссии, касающихся реформ в различных сферах.

Осенью 2023 года ожидается отчет Еврокомиссии по прогрессу Украины.

Как сообщает издание The Guardian, окончательное решение будет зависеть от правительств государств-членов ЕС. И некоторые из них скептически относятся к тому, что Украина сможет оправиться от войны и провести необходимые демократические и антикоррупционные реформы, чтобы в ближайшее время получить право на членство.

В то же время Роберта Метсола является одной из тех в ЕС, кто оптимистично настроен по поводу европерспектив Украины и считает, что и рассмотрение заявки, и реформы могут быть быстрыми.

После старта официальных переговоров Европейская комиссия должна будет оценить, отвечает ли Киев критериям членства в ЕС с точки зрения надлежащего управления, демократических свобод и верховенства права, а затем опубликовать свое заключение.

Впоследствии лидеры 27 стран-членов ЕС будут решать, принимать ли и когда принимать Украину в состав блока.

Вступление в Евросоюз часто занимало более пяти лет, а для некоторых кандидатов, таких как Турция и страны Западных Балкан, оно почти остановилось.