ЕС с партнерами будет работать над тем, чтобы РФ заплатила за агрессию против Украины — фон дер Ляйен

Март, 04 в 13:22

Растет количество доказательств прямых нападений российских военных на гражданское население, а также на энергетическую и другую инфраструктуру Украины, поэтому ЕС вместе с партнерами должны сделать все для привлечения всех виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю создания Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины.

— Российское вторжение принесло Украине неописуемые страдания. Почти год назад мир обнаружил ужасы Бучи. Я сама была там и была свидетелем зверств, совершенных российскими войсками… Не щадили даже детей. Россия и Путин за свои ужасные преступления должны быть привлечены к ответственности, — подчеркнула она.

По ее словам, ЕС поддерживает роль Международного уголовного суда и создание специального трибунала для судебного преследования России.

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— Я горжусь тем, что на этой конференции как первый шаг вы подпишете соглашение о создании Международного центра по преследованию преступления агрессии в Гааге. Евросоюз вместе с нашими партнерами будет продолжать работать над тем, чтобы Россия заплатила за свои преступления, — добавила фон дер Ляйен.

После зверств в Буче Урсула фон дер Ляйен поручила комиссару по вопросам правосудия Дидье Рейндерсу отслеживать и поддерживать координацию усилий ЕС в расследовании совершенных в Украине военных преступлений и преступлений против человечности.

При поддержке Евроюста создана совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования особо тяжких международных преступлений, совершенных в Украине.

Источник: European Union in Ukraine