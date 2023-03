Жалкий шут: Кислица высмеял заявление Лаврова о “нападении Украины”

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица раскритиковал скандальные заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который во время саммита G20 в Индии сказал, что РФ пытается остановить войну.

По мнению Кислицы, глава российского МИД сочетает в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка. Представитель Украины при ООН утверждает, что Лавров — это жалкий человек.

A joker, jester or jerk. A joker is a funny character found in circus while a jester is a person who is employed to entertain his master. “The war that was launched against us,” says bathetic lavrov making fun of himself provoking humiliating audience laughter. Ignominious jerk! pic.twitter.com/RvSGmQZdZp

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023