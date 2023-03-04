Жалкий шут: Кислица высмеял заявление Лаврова о “нападении Украины”

Март, 04 в 13:09

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица раскритиковал скандальные заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который во время саммита G20 в Индии сказал, что РФ пытается остановить войну.

По мнению Кислицы, глава российского МИД сочетает в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка. Представитель Украины при ООН утверждает, что Лавров — это жалкий человек.

— Клоун, шут или придурок. Клоун — это забавный персонаж цирка. Шут — это человек, который работает, чтобы развлекать своего хозяина. Война, которую развязали против нас, — это говорит жалкий Лавров, выставляя себя на посмешище, вызывая унизительный хохот публики. Бесчестный придурок, — заявил Кислица в Twitter.

A joker, jester or jerk. A joker is a funny character found in circus while a jester is a person who is employed to entertain his master. “The war that was launched against us,” says bathetic lavrov making fun of himself provoking humiliating audience laughter. Ignominious jerk! pic.twitter.com/RvSGmQZdZp Сейчас смотрят — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 3, 2023

Ранее на мероприятии в Индии Лавров заявил, что якобы это Украина напала на Россию, а страна-агрессор РФ на самом деле пытается “остановить войну”.

После этих слов все присутствующие в зале начали сильно смеяться. Он сделал вид, что не заметил смеха публики.