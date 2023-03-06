Смерть Сталина и события в Москве дают понимание, что может произойти после поражения Путина — ГУР

Март, 05 в 23:38

Российский диктатор Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза (1922-1953) Иосиф Сталин — это болезненные параноики, в которых потеря личной власти стали одним из самых сокровенных страхов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ГУР напомнили, что именно 5 марта 1953 года, 70 лет назад, умер Сталин — кровавый кремлевский диктатор, который боялся потерять власть и стремился уничтожить украинцев точно так же, как и Путин.

Смерть Сталина и обусловленные ею события в Москве также дают контур понимания, что может произойти с Россией после военного поражения и исчезновения Путина. Борьба за власть, развенчание культа личности вождя, короткий миг так называемой оттепели, а дальше — новый этап репрессий и агрессии, отметили в ГУР.

Сейчас смотрят

— Военные преступления, совершенные россиянами во время агрессии против Украины, доказали, что Путин так же настойчиво копирует Сталина и в стремлении геноцида украинской нации, — говорится в сообщении.

В ГУР считают, что для устойчивого мира в Европе после победы над агрессивной Россией ключевой задачей для Украины и цивилизованного мира должно стать окончательное разрушение сталинско-путинского образования, а не передвижение нар в тюрьме народов.