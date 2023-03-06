Март, 06 в 9:55

Партия реформ премьер-министра Эстонии Каи Каллас предварительно заняла первое место на парламентских выборах.

Об этом сообщает издание ERR.

По окончательным результатам выборов Партия реформ получила 31,2% голосов, или 37 мандатов. Это в три раза больше, чем в составе предыдущего Рийгикогу.

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Таким образом в Таллинне сохраняется одно из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) получила 16,1% голосов избирателей, поэтому в Рийгикогу получает 17 мандатов. Стоит отметить, что в предыдущем созыве парламента партия EKRE имела на два места больше.

На третьем месте – Центристская партия с 15,3% голосов. Партия получает 16 мандатов, но на 10 мест меньше, чем в предыдущем составе Рийгикогу.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников усилить оборонную промышленность, чтобы предоставить Украине необходимые снаряды.