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Проукраинская партия премьера Каи Каллас побеждает на выборах в Эстонии

Марта Бондаренко, редактор ленты
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Партия реформ премьер-министра Эстонии Каи Каллас предварительно заняла первое место на парламентских выборах.

Об этом сообщает издание ERR.

По окончательным результатам выборов Партия реформ получила 31,2% голосов, или 37 мандатов. Это в три раза больше, чем в составе предыдущего Рийгикогу.

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Таким образом в Таллинне сохраняется одно из самых стойких проукраинских правительств в Европе.

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) получила 16,1% голосов избирателей, поэтому в Рийгикогу получает 17 мандатов. Стоит отметить, что в предыдущем созыве парламента партия EKRE имела на два места больше.

На третьем месте – Центристская партия с 15,3% голосов. Партия получает 16 мандатов, но на 10 мест меньше, чем в предыдущем составе Рийгикогу.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников усилить оборонную промышленность, чтобы предоставить Украине необходимые снаряды.

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