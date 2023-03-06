РФ вербует хронически больных солдат для войны против Украины — перехват ГУР

Март, 06 в 19:46

Из-за недостатка личного состава в подразделениях оккупантов наблюдаются случаи пребывания на службе хронически больных российских военнослужащих, в частности гепатитом C.

Об этом свидетельствует разговор российского солдата со знакомой, перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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По данным ГУР, освобождение этих оккупантов осуществляется только при наличии военнослужащих, которые могут их заменить.

— Сказали, что ты нам давай кого-то другого на замену, и тогда мы его отпустим. Понял? Вот ты когда подписывал все это, ты кому-то говорил об этом? У тебя никто ничего не спрашивал и больницу ты не проходил. С этой болезнью ты вообще не должен служить, — говорится в перехваченном разведкой разговоре.

Эта ситуация складывается в связи с отсутствием проведения первичного медицинского осмотра у мобилизованного личного состава армии РФ.

Однако в Главном управлении разведки уверяют, что за каждое военное преступление россиян против Украины будет справедливое возмездие.