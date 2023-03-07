Март, 07 в 12:59

Гендерное равенство в мире является все более отдаленной целью, для достижения которой понадобится еще три столетия.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на Генеральной Ассамблее накануне 8 марта.

Он озвучил оценку организации ООН по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин (ООН-Женщины).

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По словам Гутерриша, глобальный прогресс в сфере прав женщин “исчезает на наших глазах”.

– Гендерное равенство становится все более отдаленным. При нынешних темпах развития ООН-Женщины откладывает его на 300 лет, – отметил Гутерриш.

Генсек напомнил о высоких показателях материнской смертности, принуждении девочек к раннему браку, о похищении и нападениях на девушек за то, что те посещали школу. Гутерриш подчеркнул, что все эти факты являются доказательством того, что надежда на достижение гендерного равенства становится все более отдаленной.

– Права женщин подвергаются злоупотреблениям, угрозам и нарушениям во всем мире… Прогресс, достигнутый в течение десятилетий, исчезает на наших глазах, – заявил генсек ООН.

Он упомянул об особо ужасающих условиях в Афганистане, где “женщины и девушки были вычеркнуты из общественной жизни” после того, как власть захватило радикальное исламистское движение Талибан.

Гутерриш не назвал других конкретных стран, где нарушаются права женщин, в том числе не вспомнил о протестах в Иране.

– Кризисы и конфликты в первую очередь и больше всего влияют на женщин и девушек, — заявил во время выступления генсек ООН, приведя в пример развязанную РФ войну против Украины.

Для достижения гендерного равенства Гутерриш призвал к “коллективным и срочным” действиям, начиная от повышения уровня образования, доходов и занятости для женщин и девушек, особенно в развивающихся странах, до содействия их участию в сфере науки и технологий.

– Век патриархата, дискриминации и вредных стереотипов создали огромный гендерный разрыв в науке и технологиях. Давайте проясним: глобальные рамки не работают для женщин и девушек всего мира. Их нужно изменить, — подчеркнул он, напомнив, что женщины составляют всего 3% лауреатов Нобелевской премии в этих сферах.

Генсек ООН призвал правительства, гражданское общество и частный сектор к “коллективным действиям” во всем мире, чтобы обеспечить образование с учетом гендерных аспектов и увеличить инвестиции в “преодоление цифрового гендерного разрыва”.

В августе прошлого года Кабинет министров Украины одобрил государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года.

А в начале этого года правительство утвердило план по реализации Концепции коммуникации в области гендерного равенства мужчин и женщин.