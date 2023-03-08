Обещают не возвращаться в Украину: омбудсмен показал беседу с пленными россиянами перед обменом

Март, 07 в 23:44

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал видео беседы с российскими военнопленными, которых вернули в РФ в рамках обмена 7 марта.

По словам омбудсмена, подобная “воспитательная беседа” с российскими солдатами, которые принимали участие в войне против Украины, является традиционной.

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– Я представляю секретаря уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Какие у вас вопросы, проблемы, предложения, жалобы во время вашего незаконного пребывания в Украине? Есть?

– Нет (ответили на русском языке. – Ред.).

– Отсутствуют? Жалоб нет? Обращались с вами нормально? Питание?

– Да.

– Надеюсь, мы больше не увидимся?

– Нет.

– Обещаете, парни?

– Да.

– У вас такой же институт (Уполномоченного по правам человека. – Ред.) есть в России. Им руководит Татьяна Москалькова, если вы слышали о такой. Если вас еще раз захотят сюда отправить, вы имеете право к ней обратиться. Она готова вам помогать. Надеюсь, так и будет. Да?

– Да.

В результате обмена военнопленными 7 марта Украине удалось вернуть домой 130 воинов, среди которых есть защитники Мариуполя и Азовстали.