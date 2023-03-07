США и ЕС обсуждают санкции против бриллиантовой отрасли России — Госдеп

Март, 07 в 12:38

Представители США и Евросоюза провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности, торговли и лабораторий относительно введения эффективных санкций против алмазной отрасли России.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

В Госдепартаменте отмечают, что Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами.

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