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США и ЕС обсуждают санкции против бриллиантовой отрасли России — Госдеп

Марта Бондаренко, редактор ленты
Санкції проти РФ

Представители США и Евросоюза провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности, торговли и лабораторий относительно введения эффективных санкций против алмазной отрасли России.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

В Госдепартаменте отмечают, что Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами.

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— Обсуждение было сосредоточено на наиболее эффективных и действенных способах прервать этот поток доходов, — говорится в сообщении.

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