США и ЕС обсуждают санкции против бриллиантовой отрасли России — Госдеп
Представители США и Евросоюза провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности, торговли и лабораторий относительно введения эффективных санкций против алмазной отрасли России.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
В Госдепартаменте отмечают, что Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами.
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— Обсуждение было сосредоточено на наиболее эффективных и действенных способах прервать этот поток доходов, — говорится в сообщении.