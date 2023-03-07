Март, 07 в 17:54

Два самолета ВВС Италии столкнулись в воздухе во вторник, 7 марта, во время учений к северо-западу от Рима.

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

По ее данным, оба пилота, которые находились в учебных самолетах U-208, и участвовали в тренировочной миссии, погибли.

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На данный момент причина столкновения не была установлена.

— Мы потрясены известием о гибели двух пилотов ВВС в результате несчастного случая на тренировке вблизи Гвидонии. От имени правительства я выражаю глубокие соболезнования и близость семьям, коллегам и Воздушным силам. Наши молитвы идут к ним, — написала Мелони в Twitter.

По данным итальянских СМИ, обломки одного из самолетов упали в сельской местности недалеко от аэродрома Alfredo Barbieri, что вблизи столицы Италии, часть другого самолета упала посреди улиц Рима.

О других пострадавших пока не сообщается.

⚡️Two Italian Air Force Training Planes Collide Near #Rome — Both Pilots lost their lives. The 2nd Pilot crashed the plane into Residential area. pic.twitter.com/8Ufeo7FSi8 — ???????????????????? (@IcanArgue) March 7, 2023

U-208 — это легкий одномоторный самолет, который может перевозить до четырех пассажиров плюс пилота и имеет максимальную скорость 285 км/ч.

Фото: Argue