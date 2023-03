Два самолета ВВС Италии столкнулись в воздухе во вторник, 7 марта, во время учений к северо-западу от Рима.

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

По ее данным, оба пилота, которые находились в учебных самолетах U-208, и участвовали в тренировочной миссии, погибли.

На данный момент причина столкновения не была установлена.

По данным итальянских СМИ, обломки одного из самолетов упали в сельской местности недалеко от аэродрома Alfredo Barbieri, что вблизи столицы Италии, часть другого самолета упала посреди улиц Рима.

О других пострадавших пока не сообщается.

⚡️Two Italian Air Force Training Planes Collide Near #Rome — Both Pilots lost their lives.

The 2nd Pilot crashed the plane into Residential area. pic.twitter.com/8Ufeo7FSi8

— ???????????????????? (@IcanArgue) March 7, 2023