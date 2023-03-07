В небе над Италией столкнулись два военных самолета, пилоты погибли
Два самолета ВВС Италии столкнулись в воздухе во вторник, 7 марта, во время учений к северо-западу от Рима.
Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
По ее данным, оба пилота, которые находились в учебных самолетах U-208, и участвовали в тренировочной миссии, погибли.
На данный момент причина столкновения не была установлена.
— Мы потрясены известием о гибели двух пилотов ВВС в результате несчастного случая на тренировке вблизи Гвидонии. От имени правительства я выражаю глубокие соболезнования и близость семьям, коллегам и Воздушным силам. Наши молитвы идут к ним, — написала Мелони в Twitter.
По данным итальянских СМИ, обломки одного из самолетов упали в сельской местности недалеко от аэродрома Alfredo Barbieri, что вблизи столицы Италии, часть другого самолета упала посреди улиц Рима.
О других пострадавших пока не сообщается.
⚡️Two Italian Air Force Training Planes Collide Near #Rome — Both Pilots lost their lives.
The 2nd Pilot crashed the plane into Residential area. pic.twitter.com/8Ufeo7FSi8
— ???????????????????? (@IcanArgue) March 7, 2023
U-208 — это легкий одномоторный самолет, который может перевозить до четырех пассажиров плюс пилота и имеет максимальную скорость 285 км/ч.
Фото: Argue