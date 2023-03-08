Март, 08 в 0:48

Государственному департаменту США стало известно об ужасном видео казни безоружного украинского защитника, который, по пока неподтвержденным данным, находился в российском плену.

Об этом заявил представитель американского Государственного департамента Нед Прайс. По его словам, преступление и убийство военного на кадрах — это ужасное варварство.

— Ужасные образы этого безоружного украинца, которого казнят после простого заявления Слава Украине, просто захватывают дух с точки зрения варварства, — сказал Прайс во время брифинга.

По его мнению, Российской Федерации должно быть стыдно. Прайс отметил, что страна-агрессор пренебрегает основными правилами войны, элементарной гуманностью и порядочностью, когда участвует в подобных зверствах.

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