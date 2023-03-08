Вероятно, это не последний случай, варварство РФ: спикер Госдепа США о расстреле украинского военного
Государственному департаменту США стало известно об ужасном видео казни безоружного украинского защитника, который, по пока неподтвержденным данным, находился в российском плену.
Об этом заявил представитель американского Государственного департамента Нед Прайс. По его словам, преступление и убийство военного на кадрах — это ужасное варварство.
— Ужасные образы этого безоружного украинца, которого казнят после простого заявления Слава Украине, просто захватывают дух с точки зрения варварства, — сказал Прайс во время брифинга.
По его мнению, Российской Федерации должно быть стыдно. Прайс отметил, что страна-агрессор пренебрегает основными правилами войны, элементарной гуманностью и порядочностью, когда участвует в подобных зверствах.
— К сожалению, это, пожалуй, не последний случай. Наши украинские партнеры ведут подсчет о потенциальных зверствах военных преступлений, которые сейчас имеют десятки тысяч случаев, — сказал он.