Правительство Кореи разрешило Польше поставлять в Украину гаубицы Krab — СМИ

Март, 08 в 14:05

В прошлом году правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab.

Об этом сообщает издание Reuters ссылаясь на представителя оборонных закупок в Сеуле.

Бюро технического контроля Администрации оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу шасси южнокорейского производства гаубицы.

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– Мы пересмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA, затем мы приняли решение предоставить лицензию на экспорт в Польшу, — сказал директор европейско-азиатского отдела DAPA Ким Хен-Чьол.

Он подчеркнул, что позиция Сеула заключается в том, чтобы не передавать Украине системы вооружения. Южнокорейское законодательство затрудняет прямую продажу оружия странам, находящимся в состоянии активного конфликта.

Во время визита в Сеул в январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, упоминая другие страны, которые изменили свою политику непредоставления оружия.

САУ Краб изготовлена польской компанией Huta Stalowa Wola. Гаубица состоит из южнокорейского шасси K9 Thunder, башни британской BAE Systems, 155-мм пушки французской Nexter Systems и польской системы управления огнем.