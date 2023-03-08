Отрезали одну ногу, еще семеро 300-х: оккупанты жалуются на значительные потери в армии РФ — перехват ГУР

Март, 08 в 19:51

Российские захватчики продолжают жаловаться на большое количество погибших, тела которых лежат на каждом шагу, а также на пренебрежительное отношение к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как “пушечное мясо”.

Об этом свидетельствует разговор российского солдата со своим товарищем, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

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— И водитель наш, ногу отрезали одну. Семь человек — 300-тые. Гора трупов, еще и прибавилось. Воронок много. Я вчера рукой ляп-ляп, а там чье-то лицо из земли торчит, — рассказал российский военный.

Кроме того, он пожаловался на пренебрежительное отношение к мобилизованным солдатам РФ, которых отправляют на смену уже погибшим оккупантам.

— Там же никто с этими резервистами не разговаривает. Я вчера сидел, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией, — отметил боец оккупационной армии РФ.

В Главном управлении разведки пообещали, что за каждое военное преступление российской армии против Украины будет справедливое возмездие.