Отрезали одну ногу, еще семеро 300-х: оккупанты жалуются на значительные потери в армии РФ — перехват ГУР
Российские захватчики продолжают жаловаться на большое количество погибших, тела которых лежат на каждом шагу, а также на пренебрежительное отношение к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как “пушечное мясо”.
Об этом свидетельствует разговор российского солдата со своим товарищем, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
— И водитель наш, ногу отрезали одну. Семь человек — 300-тые. Гора трупов, еще и прибавилось. Воронок много. Я вчера рукой ляп-ляп, а там чье-то лицо из земли торчит, — рассказал российский военный.
Кроме того, он пожаловался на пренебрежительное отношение к мобилизованным солдатам РФ, которых отправляют на смену уже погибшим оккупантам.
— Там же никто с этими резервистами не разговаривает. Я вчера сидел, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией, — отметил боец оккупационной армии РФ.
В Главном управлении разведки пообещали, что за каждое военное преступление российской армии против Украины будет справедливое возмездие.