Байден предлагает увеличить финансирование Пентагона в 2024 году с акцентом на помощь Украине

Март, 09 в 22:25

Бюджет на 2024 финансовый год, представленный администрацией президента США Джо Байдена, запрашивает $63,1 млрд для Государственного департамента и Агентства США по международному развитию, включая конкретное финансирование войны в Украине и противодействия Китаю – почти на $5 млрд больше, чем скорректированный принятый бюджет на 2023 финансовый год.

Как пишет CNN, запрос включает $1,7 млрд, “которые помогут Украине выиграть войну и заложить основы реформ и восстановления для победы в мире, а также помогут другим партнерам, пострадавшим от войны, стабилизировать свою экономику и подготовиться к восстановлению, говорится в информационном бюллетене Госдепартамента.

Кроме того, новый бюджет просит увеличить финансирование Центра глобального взаимодействия на $1,5 млн, что позволит поддержать программы по противодействию пропаганде и дезинформации со стороны России.

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Также запрашивается $8,9 млн “для поддержки приоритетной стратегической цели США – увеличения общего финансирования НАТО, начиная с 2023 года, как это было согласовано Североатлантическим советом в декабре 2022 года”.

– Увеличение финансирования гражданского бюджета НАТО позволит организации сохранить свое технологическое и оперативное преимущество в меняющихся стратегических условиях и условиях безопасности, которые включают угрозы и вызовы, такие как более агрессивные и напористые Россия и Китай, необходимость усиления кибербезопасности и угрозы, исходящие от новых и разрушительных технологий, – говорится в документе по обоснованию бюджета.

Предлагаемый Джо Байденом бюджет США на 2024 год предусматривает увеличение финансирования Пентагона на 3,2% по сравнению с уровнем этого года с акцентом на противодействие Китаю и помощь Украине.

Палата представителей парламента на очереди

Представители Белого дома скептически относятся к тому, что республиканцы смогут выработать собственное предложение по бюджету, учитывая идеологические разногласия и хаотичный характер, обнажившийся в первые месяцы их пребывания у власти нижней палаты Конгресса.

Ожидается, что в ближайшее время Байден будет постоянно ссылаться на свой бюджет и использовать его в качестве основы своей политики.

Со своей стороны, республиканцы из Палаты представителей пообещали подготовить бюджет в ближайшие месяцы.