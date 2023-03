Март, 09 в 18:50

Соединенные Штаты Америки вводят санкции против нескольких китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания БПЛА.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США.

— Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило сеть из пяти компаний и одного физического лица для поддержки усилий Ирана по закупке беспилотных летательных аппаратов, — говорится в заявлении Минфина.

Отмечается, что эта сеть, которая базируется в КНР, отвечает за продажу и поставку тысяч аэрокосмических компонентов, в частности компонентов, которые могут быть использованы для БПЛА, Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA).

HESA участвовала в производстве модели БПЛА Shahed-136, который Иран использовал для атак на нефтяные танкеры и экспортировал в Россию. Также компания оказывала поддержку Корпусу стражей исламской революции.

— Иран непосредственно причастен к жертвам среди украинского гражданского населения, которые являются результатом использования Россией иранских БПЛА в Украине, — заявил заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Сегодняшние действия осуществляются в соответствии с президентским указом 13382, который направлен против распространителей оружия массового уничтожения и их сторонников. С сентября 2022 года Соединенные Штаты шесть раз объявляли физических и юридических лиц, причастных к производству и передаче иранских БПЛА.

За продажу и поставку Ирану компонентов к дронам под санкции попали:

Китайская компания Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co, Ltd (Koto Machinery) использовала свою бизнес-инфраструктуру для содействия продаже и поставке аэрокосмических компонентов, в частности легких авиационных двигателей для иранских БПЛА серии Shahed, в HESA в Иране.

Чтобы скрыть свою деятельность, Koto Machinery использовала гонконгскую подставную компанию Raven International Trade Limited (Raven) для содействия заключению многомиллионных сделок на поставку аэрокосмических компонентов.

Китайская компания Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd (Guilin Alpha) способствовала продаже и отгрузке тысяч аэрокосмических компонентов на сумму более $1 млн для HESA в Иране.

Китайская компания S&C Trade PTY Co, Ltd (S&C Trade), ее сотрудник Юн Ся Юань и китайская компания Shenzhen Caspro Technology Co, Ltd (Caspro) способствовали продаже и отгрузке HESA в Иране тысяч аэрокосмических компонентов на сотни тысяч долларов для самолетов, вертолетов и БПЛА.

Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade и Caspro включены в перечень за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки HESA, а также товаров и услуг в ее поддержку. Юн Ся Юань включен в перечень согласно за то, что он действует или намеревается действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, компании S&C Trade.

Санкции предусматривают блокирование счетов, собственности и любых транзакций с компаниями из утвержденного списка.

Источник: Минфин США