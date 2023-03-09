Не только США: Forbes назвал, кто может научить украинских пилотов летать на F-16

Март, 09 в 18:18

На прошлой неделе появились сообщения о том, что пара украинских пилотов находится в США для оценки их способности летать и вести боевые действия на истребителях F-16.

Хотя президент США Джо Байден и чиновники его администрации неоднократно отвергали идею предоставления Украине истребителей F-16, анализ показывает, что это может быть не только возможностью, но и пробным этапом для определения того, кто и где может их тренировать.

Как пишет издание Forbes, украинские пилоты проходят подготовку в 162-м крыле ВВС Национальной гвардии Аризоны, базирующемся рядом с международным аэропортом Тусона в штате Аризона. Крыло имеет четыре эскадрильи с примерно 70-80 самолетами F-16 и известно своим большим опытом в обучении иностранных военнослужащих управлять F-16.

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Согласно сообщению Politico, пилоты пробудут в США несколько недель, в течение которых их будут оценивать на тренажерах F-16 на 162-й авиабазе. Однако они не будут летать на американских истребителях. Но, как пишет издание, не следует исключать возможность того, что они поднимутся в небо на задних сиденьях двухместных самолетов F-16D.

Эта оценка может служить не только для того, чтобы определить, сколько времени нужно пилотам ВВС Украины для того, чтобы стать “достаточно подготовленными” для эксплуатации F-16, но и, возможно, для других западных истребителей, таких как Gripen, Rafale и Typhoon.

Украина конкретно попросила F-16, а в февральском письме к Байдену двухпартийная группа законодателей призвала администрацию предоставить украинцам эти или другие истребители. Но скептики, такие как заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль, утверждают, что F-16 не столь важны для успеха Украины на поле боя, как наземные системы противовоздушной обороны, беспилотники, бронетехника и механизированные системы.

По словам Каля, в лучшем случае пройдет от 8 месяцев до года, прежде чем Украина сможет получить какое-то количество F-16. Но Forbes замечает, что в случае с танками M1 Abrams такая логика не является преградой. Как недавно заявила секретарь армии США Кристин Вормут, танки могут поступить в Украину не раньше конца 2023 года или в начале 2024-го.

Если США рано или поздно предоставят F-16, как украинские пилоты и наземные экипажи будут учиться управлять ими?

Визит украинцев в 162-е крыло уже показывает нам самый очевидный путь. Еще в конце 1980-х годов крыло принимало и обучало нидерландских пилотов ВВС летать на F-16, а к середине 1990-х годов стало назначенным международным тренировочным подразделением США по подготовке пилотов для истребителей Viper. В течение последующих десятилетий 162-е крыло подготовило большинство иностранных экипажей F-16 от европейских до азиатских операторов.

В этот список входит Польша, которая приобрела F-16 в 2006 году. Экипажи и технический персонал польских ВВС начали проходить подготовку в 162-м авиаотряде с 2004 года. Но крыло не просто принимает иностранных летчиков в Тусоне. Оно также проводит подготовку в отдельных странах-клиентах. Мобильные учебные группы 162-го крыла проводят занятия во многих странах мира, в том числе и в Польше.

Возможность подготовки украинских пилотов в соседней Польше поднималась в начале 2022 года, так же как и возможность подготовки украинских военных по другим системам вооружения.

В конце января Киев заявил, что Варшава готова предоставить самолеты F-16, выступая в роли канала для передачи самолетов из других источников или более старых моделей из собственного флота. Как и в случае с польскими МиГ-29 для Украины, НАТО и США не поддержали эту идею. Но это не означает, что это вообще невозможно.

Однако есть и другие потенциальные варианты для подготовки. Румыния, член НАТО, эксплуатирует более старые F-16, а ВВС США уже используют F-16 для патрулирования воздушного пространства с военной базы Михаил Когалничану в восточной части страны. Направление туда 162-й мобильной учебной группы для подготовки украинских пилотов также может быть целесообразным.

Кроме того, в прошлом году Бухарест купил 32 F-16 у Норвегии. В 2019 году компания Lockheed Martin и Осло договорились совместно создать первый центр на норвежской территории для обслуживания глобального флота F-16. Истребители, отправленные в Румынию из центра в Хьеллере, могут использовать американские инструкторы. Кроме того, потенциально их можно отправить в Украину после подготовки пилотов.