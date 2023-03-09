Протесты будут продолжаться, пока Грузия не возьмет европейский курс – активисты

Март, 09 в 12:52

Несмотря на заявление правящей партии Грузинская мечта, об отзыве из парламента скандального законопроекта об “иноагентах”, активисты планируют снова собраться на акцию протеста в центре Тбилиси в четверг, 9 марта.

Об этом на брифинге заявил член партии Гирчи — Больше свободы Цотне Коберидзе, сообщает Первый канал.

По словам Коберидзе, митинг начнется в 19:00 на проспекте Руставели.

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Демонстранты требуют от властей немедленного освобождения всех задержанных протестующих, а также объяснений, как именно правительство планирует отозвать законопроект Об агентах иностранного влияния.

– Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют Грузинской мечте и считают, что гарантом сближения страны с Западом являемся мы, — заявил Коберидзе.

По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не возьмет гарантированный прозападный курс.

– Мы не верим российской мечте (партии власти Грузинская мечта, — Ред.) на слово, потому что они неоднократно бросали наше общество. Поэтому важно делать что-то, а не давать обещания. Это нельзя считать достигнутой победой, особенно на фоне того, когда десятки молодых людей арестованы, а местонахождение многих неизвестно. Все они должны быть освобождены, — отметил Коберидзе.

По словам активистов, протестная волна не утихнет, пока не будет гарантирована европейская перспектива Грузии.

Напомним, в Грузии прошли протесты против законопроекта об “иностранных агентах”, который, как отмечают активисты, подчеркивает отступление страны от демократии и сближает Тбилиси с Москвой. 9 марта из парламента отозвали этот законопроект.