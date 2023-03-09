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Путин может снизить амбиции, чтобы удержать уже захваченные территории Украины – разведка США

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Путин может снизить амбиции, чтобы удержать уже захваченные территории Украины – разведка США
Фото: Getty Images

Россия может снизить свои амбиции в Украине, чтобы удержать уже захваченные территории, несмотря на усиление экономической и оборонной поддержки со стороны Китая.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление руководителей американской разведки в Сенате.

Как пишет издание, Путину придется найти внешних поставщиков боеприпасов и объявить обязательную национальную мобилизацию, если Россия хочет продвинуться в своем летнем вторжении.

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– Мы не ожидаем, что в этом году российские вооруженные силы восстановятся настолько, чтобы достичь значительных территориальных успехов.

Путин, вероятно, лучше понимает пределы того, на что способна его армия, и, похоже, пока сосредоточен на более ограниченных военных целях, — заявила директор национальной разведки Аврил Гейнс.

По прогнозам экспертов, Китай будет продолжать свое оборонное и экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на международное осуждение вторжения в Украину и давление со стороны США и их западных союзников.

Напомним, ранее Аврил Гейнс заявляла, что военные ВС РФ, вероятно, не смогут продолжать боевые действия на нынешнем уровне, даже при возможном захвате Бахмута, поскольку в городе на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.

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