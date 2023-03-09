Украина становится “боевой лабораторией” для испытания иранского оружия — CNN

Март, 09 в 15:15

Украина становится “боевой лабораторией” для испытания иранского оружия за пределами Ближнего Востока.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление представителя оборонного ведомства США.

— Все должны готовиться к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран возьмет тактику, методы и процедуры, которым он научился в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь, — сказал чиновник, имея в виду Ближний Восток.

По его словам, Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую летальную помощь.

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Отметим, что комментарий прозвучал накануне визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль, где на повестке дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

Чиновник добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую летальную помощь.

Накануне Sky News со ссылкой на источники в британских спецслужбах заявил, что в начале 2023 года Иран мог передать России около 100 млн пуль и 300 тыс. снарядов.