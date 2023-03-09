Март, 09 в 14:42

Украина сможет присоединиться к схеме совместной закупки газа странами Европейского Союза. Речь идет о покупке 2 млрд кубометров голубого топлива для нашей страны.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время встречи с законодателями ЕС.

– Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 млрд кубометров дополнительного газа, – подчеркнула Симсон.

Страны-члены планируют подписать первые контракты на совместную закупку газа уже летом 2023 года.

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В начале февраля заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщал о планах Украины приобрести около 2 млрд кубометров газа через энергетическую платформу Евросоюза в рамках совместной закупки голубого топлива.

Этот вопрос обсуждался с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

– Мы уже обсудили…, сколько газа Украина сможет купить через энергетическую платформу ЕС. Это около 2 млрд кубометров. И могу сказать, что Украина является одной из первых стран, которая так четко указала на необходимость этого, – подчеркивал Шефчович 2 марта, во время совместного заседания украинского правительства и Еврокомиссии в Киеве.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита на саммит Украина-ЕС пригласила наше государство принять участие в системе совместных закупок газа.

Как информирует агентство Bloomberg, Евросоюз планирует осуществить первые шаги по совместной закупке газа на мировом рынке в апреле. Члены блока тем самым хотят снизить цены на энергоносители, рост которых спровоцировала Россия своим вторжением в Украину и сокращением поставок газа в ЕС.

Шефчович в комментарии рассказал, что, согласно начальным оценкам, “общий спрос 27 стран блока и трех соседних стран” составляет 24 млрд кубометров в течение следующих трех лет.

После оглашения тендера в апреле Евросоюз надеется, что первые контракты с поставщиками удастся подписать примерно в июне. Продавцами голубого топлива могут стать США, страны Ближнего Востока и Африка.

Недавно в НАК Нафтогаз Украины заверили, что нашей стране хватит ресурсов для окончания отопительного сезона 2022-2023 годов.