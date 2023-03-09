Март, 09 в 20:33

США и их союзники за последний год заблокировали или арестовали активы на сумму более $58 млрд, принадлежащие или контролируемые находящимися под санкциями россиянами.

Как пишет CNN, данные шаги были реализованы, поскольку западные правительства продолжают усиливать давление в связи с вторжением России в Украину.

Издание указывает, что 9 марта Целевая группа Российская элита, прокси и олигархи (РЕПО) провела свое шестое многостороннее совещание, чтобы обсудить дальнейшую работу группы и пообещать “удвоить” свои усилия по наказанию президента России Владимира Путина и его соратников.

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Целевая группа представляет собой совместную работу США, Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Великобритании и Европейской комиссии.

– РЕПО удвоит усилия по привлечению России к ответственности за ее несправедливую войну, противодействуя российским попыткам подорвать, обойти или уклониться от коллективных санкций РЕПО, – говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи.

В группе также планируют продолжить выявлять, находить и замораживать активы попавших под санкции россиян с целью лишить Кремль средств, необходимых ему для ведения незаконной войны.

Целевая группа, которая была сформирована в марте прошлого года, также предпринимает дальнейшие шаги по пресечению уклонения от санкций, поскольку США и их союзники работают над тем, чтобы заделать трещины в санкционном режиме, который ослабил, но не сломил российскую экономику.

После встречи в четверг РЭПО также выпустила совместный глобальный совет, призванный помочь частному сектору выявить и предотвратить распространенные методы обхода санкций, такие как использование членов семьи для сохранения доступа к активам, находящимся под санкциями, создание сложных структур собственности и использование сторонних юрисдикций и ложной торговой информации для поставки контролируемых товаров, включая те, которые поддерживают военную машину Кремля.

– Целевая группа заблокировала финансовые активы и арестовала роскошные яхты, элитную недвижимость и даже бесценные предметы искусства, причем прошлым летом американские чиновники изъяли возможное яйцо Фаберже с арестованной яхты одного российского олигарха, – пишет CNN.

Сотрудник Минфина США сообщил CNN, что РЕПО также предоставляет соответствующим правительствам ценный и упорядоченный механизм для применения многих из тех же инструментов и передового опыта в рамках более широких усилий по борьбе с уклонением от санкций.

Спустя год после вторжения России в Украину чиновники Белого дома сосредоточены на том, как устранить пробелы в борьбе с уклонением от санкций – проблемой, которая затрагивает как противников, таких, как Китай, так и союзников, таких, как Турция, Индия и Объединенные Арабские Эмираты.