ЕС предварительно согласовал ускорение закупки и поставок боеприпасов в Украину — Боррель

Март, 09 в 12:28

Министры обороны ЕС на неформальной встрече в Стокгольме 8 марта достигли предварительной договоренности, что Украине необходимо предоставить больше артиллерийских боеприпасов и доставить их как можно быстрее. Но еще нет соответствующего механизма, как превратить эти планы в реальность.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи.

— Есть общее согласие относительно этой процедуры, но есть вопросы, которые еще не решены. Все должно быть детально обсуждено. Все согласились с тем, что необходимо двигаться вперед, потому что все соглашаются с целью, которая заключается в том, чтобы поддержать Украину как можно больше и как можно скорее, — подчеркнул дипломат.

По его словам, при поддержке шведского председательства в Совете Евросоюза продолжится работа над пакетным соглашением на следующем расширенном заседании, которое состоится 20 марта, когда главы МИД и Минобороны, вероятно, примут конкретное решение по этому поводу.

Согласно плану Борреля, который включает три направления, страны ЕС получат финансовые стимулы на €1 млрд, чтобы отправить больше артиллерийских снарядов в Украину, и €1 млрд — на совместную закупку новых снарядов.

А третий предусматривает увеличение потенциала европейской оборонной промышленности, чтобы удовлетворить огромный спрос.

Источник: The Diplomatic Service of the European Union