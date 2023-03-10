Март, 10 в 2:06

С момента российского полномасштабного вторжения в Украину многие украинские и западные эксперты неоднократно оценивали уровень подготовки российских войск, как низкий. Также многое говорилось о проблемах, с которыми столкнулась армия РФ после вторжения.

И действительно, ряд экспертов признались, что удивлены тем, насколько плохо были подготовлены силы России к такому конфликту. Среди них Джордж Баррос из американского аналитического центра Института изучения войны (ISW), который в интервью Newsweek признался, насколько был удивлен, увидев армию РФ в действии.

— Оглядываясь назад, мы поняли, что российские военные учения, которые мы изучали в мельчайших подробностях в течение многих лет, на самом деле не были учениями, — сказал он.

По его словам, “это были хореографический балет с танками”.

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— Учения должны подвергать подразделения стрессу, доводить их до предела, помогать им изучать новые оперативные концепции, помогать им находить болевые точки, чтобы они могли их устранить и хорошо воевать, — сказал он.

По его словам, экспертное сообщество думало, что россияне именно это и делают.

— Но мы не понимали, насколько пустыми были эти учения, пока не увидели, как Первая гвардейская танковая армия противостоит реальному противнику, — добавил Баррос.

Отметим, что Джордж Баррос является руководителем группы геопространственной разведки и аналитиком по вопросам России в ISW.