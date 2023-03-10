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Беспрецедентный случай: Си Цзиньпин стал лидером Китая в третий раз подряд

Татьяна Забожко, редактор ленты
Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Си Цзиньпина в третий раз подряд переизбрали главой КНР.

Третий срок подряд в этой должности является беспрецедентным случаем в Китае.

Предшественники Си – Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао – покидали пост после 10 лет пребывания в должности.

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Стать первым лидером Китая, который дольше всего руководит государством, Си Цзиньпину удалось благодаря отмене в 2018 году ограничений сроков пребывания в должности главы государства.

Таким образом Си Цзиньпин является неизменным лидером Китая, начиная с 14 марта 2013 года.

В своей присяге, которую транслировало в прямом эфире государственное телевидение по всей стране, Си Цзиньпин пообещал “построить сильную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и современную социалистическую страну”.

Источник: The Guardian
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