Беспрецедентный случай: Си Цзиньпин стал лидером Китая в третий раз подряд
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Си Цзиньпина в третий раз подряд переизбрали главой КНР.
Третий срок подряд в этой должности является беспрецедентным случаем в Китае.
Предшественники Си – Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао – покидали пост после 10 лет пребывания в должности.
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Стать первым лидером Китая, который дольше всего руководит государством, Си Цзиньпину удалось благодаря отмене в 2018 году ограничений сроков пребывания в должности главы государства.
Таким образом Си Цзиньпин является неизменным лидером Китая, начиная с 14 марта 2013 года.
В своей присяге, которую транслировало в прямом эфире государственное телевидение по всей стране, Си Цзиньпин пообещал “построить сильную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и современную социалистическую страну”.