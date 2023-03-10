Китай имеет глубокие связи с РФ в оборонном секторе, которые не изменила война — CNN

Март, 10 в 12:35

Государственные оборонные заводы Китая продолжают сотрудничать с оборонными предприятиями РФ, попавшими под санкции, несмотря на войну Путина против Украины. Таможенные документы за 2022 год, с которыми ознакомилась CNN, показывают, что ключевые компании обеих стран продолжают свои многолетние отношения.

В частности, по меньшей мере до середины ноября прошлого года оборонный подрядчик Poly Technologies посылал в Россию детали для вертолетов и радиооборудования класса воздух-земля. Речь идет о российском авиазаводе в Улан-Удэ, на который США наложило санкции.

Большинство запчастей предназначены для многоцелевых вертолетов Ми-171Е, которые используются для транспортных и поисково-спасательных операций. Эту модель Китай начал импортировать из РФ более 10 лет назад.

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Однако также три поставки от Poly Technologies были предназначены для обслуживания российского военно-транспортного вертолета Ми-171Ш, который может использовался в операциях России против Украины.

В то же время CNN отмечает, что “нет никаких доказательств того, что любой из обмениваемых товаров непосредственно поддерживает российскую войну”, и не проводила независимой проверки данных, которые могут давать лишь частичную картину.

А эксперты считают, что детали, отправленные китайской фирмой в РФ, являются достаточно базовым оборудованием для самолетов российского производства, и, “вероятно, не свидетельствуют о помощи Китая российской армии в войне против Украины”.

— Ни Китай, ни Россия не хотят, чтобы западные разведки знали о глубине их стратегического взаимодействия, — заявил Александр Королев, старший преподаватель политики и международных отношений в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии.

По его мнению, если бы Китай предоставил РФ летальную помощь, “все было бы сделано для того, чтобы скрыть это”, будто это просто часть регулярного, долгосрочного военно-технического сотрудничества”.