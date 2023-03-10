Папа заявил, что война в Украине “мировая” и там задействованы “имперские интересы не только России”

Март, 10 в 14:47

Папа Римский Франциск считает, что российская война в Украине уже стала мировой.

Такое мнение он высказал в интервью швейцарской телерадиовещательной компании RSI по случаю десятилетия его избрания на престол.

Понтифик сказал, что на второй день начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он пошел в российское посольство в Ватикане и заявил о готовности ехать в Москву, если бы Путин был готов вести с ним переговоры о мире.

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– Лавров написал мне: спасибо, но сейчас не время. Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второй план, – рассказал Папа.

В интервью он также заявил, что российскую войну в Украине можно сравнивать с войнами 1914-1918 и 1939-1945 годов.

– Вовлечены все крупные силы. Полем битвы является Украина. Там воюют все, – цитирует Папу RSI.

Ранее Папа Франциск неоднократно высказывался относительно полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

В частности он призвал к прекращению огня все стороны, что украинцами воспринималось как требование прекратить защищаться. Критики Папы отмечают, что он одинаково говорит и об агрессоре – России, и о жертве нападения – Украине.

Источник: Vatican News