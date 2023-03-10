Россия отправляет Ирану образцы американского оружия, захваченного в Украине — CNN

Март, 10 в 16:17

Россия захватывает некоторое вооружение и технику, предоставленные Украине Соединенными Штатами и НАТО, и отправляет их в Иран.

В США считают, что Тегеран будет пытаться переделать эти системы. Об этом телеканалу CNN сообщили четыре источника, знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что за последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками меньшего по размеру, наплечного вооружения, в частности противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя.

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Источники рассказали, что во многих из этих случаев Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия.

По мнению источников CNN, таким образом Россия считает, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.

Американские чиновники не считают, что эта проблема является широкомасштабной или систематической, а украинские военные с начала войны уведомляли Пентагон о любых потерях американской техники. Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос трудно отследить.

Неясно, удалось ли Ирану успешно переделать американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран оказался очень искусным в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

В частности, иранская противотанковая управляемая ракета Toophan была разработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы также перехватили американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и переделали его для создания собственного беспилотника.

Недавно представитель Пентагона заявил, что Украина становится “боевой лабораторией” для испытания иранского оружия за пределами Ближнего Востока.