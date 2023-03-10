Март, 10 в 19:59

Разведка США считает, что лица, связанные с российским ГРУ, планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться спровоцировать искусственный мятеж против молдавского правительства с целью установления там более пророссийской администрации.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с Евросоюзом.

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Вашингтон также видит признаки того, что связанные с российским правительством лица могут проводить подготовку антиправительственных демонстрантов в Молдове. В последние недели Кишинев всколыхнули антиправительственные протесты, преимущественно организованные дружественной России молдавской партией Шор.

США считают, что Москва работает над распространением дезинформации об общей стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление Минобороны России в прошлом месяце о том, что Украина якобы планирует вторжение в непризнанное Приднестровье. Американские чиновники заявили, что эти обвинения “необоснованные, ложные и создают безосновательную тревогу”.

Президент Молдовы Майя Санду публично заявила в прошлом месяце, что, по ее мнению, российское правительство планирует “серию мероприятий с привлечением диверсантов, прошедших военную подготовку и переодетых в гражданскую одежду, для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников”.

Отмечается, что администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, настороженно относясь к постоянным усилиям России, направленным на дестабилизацию Европы.

Сегодня, 10 марта, стало известно о том, что на заседании Кабмина было согласовано безотлагательное строительство военных фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях Украины. А в конце февраля в ГПСУ проинформировали, что Украина усиливает контроль на границе с непризнанным Приднестровьем. В частности, наши военные возводят там фортификационные сооружения.