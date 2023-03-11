Белый дом планирует ужесточить ограничения на экспорт микросхем в Китай — Bloomberg

Март, 11 в 14:38

Правительство США проинформировало американские компании, что уже в следующем месяце планирует объявить о новых ограничениях на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, которые направлены на предотвращение развития в стране передовой индустрии микросхем.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новые правила могут удвоить количество машин, требующих специальных лицензий для экспорта, что создаст новые препятствия для таких производителей оборудования, как американская корпорация Applied Materials.

Сейчас смотрят

Они будут требовать экспортных лицензий на определенные машины и запрещать гражданам США работать в Китае и других странах, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Есть также положения, ограничивающие поддержку или продажу технологий для определенных типов продукции.

В то же время США планирует координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии – двумя другими ключевыми странами для производства оборудования для изготовления микросхем.

В США есть три основных производителя оборудования для производства микросхем: Applied Materials, KLA Corp. и Lam Research Corp. Вместе с японской Tokyo Electron Ltd. и нидерландской ASML Holding NV они доминируют в отрасли. Без доступа к их лучшей продукции невозможно построить заводы, способные производить самые современные микросхемы.