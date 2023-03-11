Март, 11 в 11:34

Правительство Великобритании призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже (Франция).

Министр культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер направила соответствующее письмо британским исполнительным директорам 13 крупнейших спонсоров Олимпиады, включая Coca-Cola, Samsung, Intel, Airbnb и Visa.

Она напомнила, что политика и спорт в РФ и Беларуси тесно связаны. В связи с этим Фрейзер призвала повлиять на позицию МОК, который склоняется к допуску россиян и белорусов на Олимпиаду под так называемым нейтральным флагом.

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– Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены. И мы исполнены решимости не допустить, чтобы режимы в РФ и Беларуси использовали спорт в своих пропагандистских целях. Пока наша обеспокоенность, существенное отсутствие ясности и конкретных деталей по поводу дееспособной модели “нейтралитета” не будут устранены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям, — подчеркивается в письме.

В настоящее время МОК изучает возможность допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в так называемом нейтральном статусе. То есть, эти спортсмены не должны представлять на соревнованиях свою страну или какую-либо организацию в своей стране.

В большинстве олимпийских видов спорта россиян и белорусов отстранили от международных соревнований в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Однако эти спортсмены еще могут получить квалификацию на соревнованиях в Азии.

Недавно Великобритания и еще 34 страны выступили против допуска атлетов из РФ и Беларуси к Олимпиаде, пока Кремль не прекратит войну против нашего государства. Они выразили обеспокоенность по поводу принадлежности многих российских спортсменов к армии РФ.

– Учитывая заявленную позицию МОК о том, что окончательные решения не приняты, мы настоятельно призвали МОК рассмотреть вопросы, поднятые всеми странами, и соответственно пересмотреть свое предложение… Я хотела бы услышать ваше мнение по этому вопросу и попросить вас присоединиться к нам, чтобы оказать давление на МОК для решения проблем, которые были затронуты в нашем заявлении, — говорится в письме Фрейзер к спонсорам.

Ранее в МОК анонсировали дополнительные консультации по поводу допуска к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси. В комитете аргументируют свою позицию якобы “объединительной миссией Олимпийского движения” и “уважением прав всех спортсменов без какой-либо дискриминации”.

Президент Украины Владимир Зеленский и Верховная Рада призвали партнеров не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024.

А министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт предположил, что Украина может отказаться от участия в Олимпийских играх-2024 в случае допуска спортсменов из РФ и Беларуси.