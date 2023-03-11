Пентагон хочет выделить $170 млрд, чтобы заменить оружие для поставок в Украину и защититься от Китая

Март, 11 в 15:26

Пентагон хочет выделить $170 млрд на новый финансовый год для замены боеприпасов, которые передают в Украину, и заказа дальнобойного оружия в случае военного конфликта с Китаем.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы, которые есть в распоряжении журналистов.

Согласно внутреннему бюджетному документу, Пентагон просит $170 млрд на новый финансовый год на замену боеприпасов для дальнейших поставок в Украину, а также вооружений, в частности ракет дальнего радиуса действия, которые могут понадобиться в случае конфликта с Китаем.

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Министерство обороны США просит $76,8 млрд на ВМС и морскую пехоту. Среди них: $32,8 млрд — на строительство новых кораблей, $61 млрд — на ВВС (включая Космические силы США), а $24,4 млрд — на Сухопутные войска.

Среди крупнейших получателей средств на исследования и разработки — $3,7 млрд на новую межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel корпорации Northrop Grumman, $3 млрд на создание бомбардировщика B-21, $2,3 млрд на программу Доминирование в воздухе следующего поколения, предназначенную для замены истребителя F-22.