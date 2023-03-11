США и ЕС будут стоять вместе в непоколебимой поддержке Украины — заявление Байдена и фон дер Ляйен

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США и Евросоюз совместно будут поддерживать Украину до полной победы над российским агрессором. Об этом говорится в совместном заявлении американского лидера Джо Байдена и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи в Белом доме 10 марта.

— Соединенные Штаты и Евросоюз заняли сильную и единую позицию против незаконной, неоправданной и неспровоцированной войны России против Украины. Мы вместе с широкой коалицией партнеров, ввели быстрые и масштабные санкции, которые уменьшают доходы России, используемые для финансирования ее войны и военно-промышленной базы. Путин думал, что разделит нас, но мы объединены как никогда. Мы будем стоять вместе в нашей непоколебимой поддержке Украины столько, сколько потребуется, — говорится в заявлении.

Они обещают поддержку энергетической безопасности Украины через ее дальнейшую интеграцию в европейские энергорынки и введение эффективных санкций, “чтобы закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину”.

— В рамках этого мы вместе делаем новые шаги, направленные на других субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы подорвать поддержку российской войны из любого уголка мира, где бы она ни была идентифицирована. Мы работаем вместе, чтобы еще больше ограничить российские доходы, обеспечивая одновременно непрерывные поставки энергоносителей в страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны через верхний предел цен G7+ на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, поставляемых морским путем, — отмечается в заявлении.

Байден и фон дер Ляйен заверили, что они вместе работают над тем, чтобы Украина имела экономическую и гуманитарную поддержку столько времени, сколько ей потребуется, а также над обеспечением ВСУ военной техникой.

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— Мы поддерживаем МВФ в реализации амбициозной программы до конца марта 2023 года с целью предоставления необходимой бюджетной поддержки Украине в течение и после 2023-го, — подчеркнули лидеры.

We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war. We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention. We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2023

На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз почти исчерпал санкционный потенциал в отношении России, однако теперь может сосредоточиться на военной поддержке Украины.

Источник: The European Commission

Фото: Ursula von der Leyen