США и ЕС будут стоять вместе в непоколебимой поддержке Украины — заявление Байдена и фон дер Ляйен

США и Евросоюз совместно будут поддерживать Украину до полной победы над российским агрессором. Об этом говорится в совместном заявлении американского лидера Джо Байдена и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи в Белом доме 10 марта.

Они обещают поддержку энергетической безопасности Украины через ее дальнейшую интеграцию в европейские энергорынки и введение эффективных санкций, “чтобы закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину”.

Байден и фон дер Ляйен заверили, что они вместе работают над тем, чтобы Украина имела экономическую и гуманитарную поддержку столько времени, сколько ей потребуется, а также над обеспечением ВСУ военной техникой.

We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war.

We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention.

We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl

