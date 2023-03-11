Танкер под флагом Греции был вблизи мест взрывов Северных потоков — СМИ

Март, 11 в 16:19

Танкер Minerva Julie под флагом Греции с 6 сентября 2022 года в течение недели находился в Балтийском море неподалеку от мест, где были взрывы на российских газопроводах Северный поток.

Несмотря на то, что от европейских следователей появляются новые подробности, одна из самых интригующих подсказок, которые недавно появились, происходит не от официальных расследований, а от 29-летнего аналитика Оливера Александера.

Он потратил месяцы на анализ данных морской автоматической идентификационной системы (AIS) с судов, которые проходили вблизи места трех из четырех разрывов трубопровода незадолго до повреждения.

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Аналитик заметил, что танкер Minerva Julie направлялся из Роттердама, семь дней (с 6 до 12 сентября) провел в Балтийском море, а затем отправился в Таллинн. Судно стало на якорь в Санкт-Петербурге 18 сентября, а взрыв на газопроводах произошел 26 сентября.

Обнаруженные аналитиком сведения не указывают на то, что этот танкер причастен к взрывам, но экипаж мог стать случайным свидетелем диверсии на трубопроводах. Minerva Julie был примерно в том же месте, где яхта, которая могла перевозить взрывчатку, по данным немецких СМИ.

Владелец Minerva Julie подтвердил остановку судна в Балтийском море. По его словам, это стандартная практика — экипаж танкера ждал обновленных инструкций, касающихся рейса.