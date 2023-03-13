Март, 12 в 23:30

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

Об этом сообщает канал Sky News, журналисты которого смогли получить письменный комментарий политика.

— Сначала я весил 120 килограммов, сейчас — 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет адскую боль, — ответил Саакашвили на вопрос о том, насколько он близок к смерти.

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается с каждым днем.

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— Это ужасная ситуация. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии, — заявил адвокат.

Кроме этого, Саакашвили обратился к тысячам демонстрантов, которые вышли на улицы Тбилиси, протестуя против новых законов.

— Будьте очень бдительными, будьте готовы к мобилизации в кратчайшие сроки из-за мстительного настроения режима олигархов, — написал Саакашвили.

Напомним, что Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, когда он решил вернуться на родину после восьмилетнего отсутствия.

Его обвинили в незаконном пересечении границы Грузии – такая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.