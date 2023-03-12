Март, 12 в 0:19

На Ближнем Востоке заключен своего рода мирный договор между Саудовской Аравией и Ираном, которые десятилетиями враждовали друг с другом. И посредником здесь выступают не Соединенные Штаты, а Китай.

Как пишет The New York Times, это “одно из самых главных и бурных событий, которые кто-либо мог себе представить”.

Издание называет это “сдвигом, который заставил вскружить головы в столицах по всему миру”.

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— Альянсы и соперничество, которые управляли дипломатией на протяжении многих поколений, по крайней мере, на данный момент, были разрушены, — говорится в статье.

Американцы, которые на протяжении последних трех четвертей века были центральными действующими лицами на Ближнем Востоке и почти всегда находились в комнате, где все происходило, теперь оказались на обочине в момент значительных перемен.

В свою очередь китайцы, которые на протяжении многих лет играли лишь второстепенную роль в регионе, внезапно превратились в нового влиятельного игрока.

При этом израильтяне, которые обхаживали саудитов в борьбе с их взаимными противниками в Тегеране, теперь задаются вопросом, куда это их заведет, пишет NYT.

— Нет никакого способа обойти это — это большая сделка. Да, Соединенные Штаты не смогли бы сейчас заключить такую сделку конкретно с Ираном, поскольку у нас нет никаких отношений. Но в более широком смысле престижное достижение Китая выводит его в новую дипломатическую лигу и затмевает все, чего США смогли добиться в регионе после прихода Байдена к власти, — сказала Эми Хоторн, заместитель директора по исследованиям в Проекте ближневосточной демократии, некоммерческой группе в Вашингтоне.

Белый дом президента США Джо Байдена публично приветствовал восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и не выразил явного беспокойства по поводу участия Пекина в сближении этих двух стран. В частном порядке помощники Байдена считают, что прорыву придают слишком большое значение, насмехаясь над предположениями о том, что он свидетельствует об ослаблении американского влияния в регионе, пишет NYT.

Однако, по словам независимых аналитиков, остается неясным, насколько далеко зайдет сближение между Саудовской Аравией и Ираном.

— После десятилетий порой жестокой борьбы за лидерство на Ближнем Востоке и во всем исламском мире решение вновь открыть посольства, закрытые в 2016 году, представляет собой лишь первый шаг, — пишет газета.

Однако это не означает, что сунниты из Эр-Рияда и шииты из Тегерана отбросили все свои глубокие и явные разногласия.

— Действительно, можно предположить, что это новое соглашение об обмене послами в конечном итоге может даже не быть выполнено, учитывая, что оно было заключено в осторожный двухмесячный срок для проработки деталей, — отмечает NYT.

Ключом к соглашению, согласно тому, что саудовцы сообщили американцам, было обязательство Ирана прекратить дальнейшие нападения на Саудовскую Аравию и свернуть поддержку групп боевиков, которые нападают на королевство.

Иран и Саудовская Аравия фактически ведут разрушительную марионеточную войну в Йемене, где повстанцы-хути, поддерживаемые Тегераном, в течение восьми лет сражаются с саудовскими войсками. Перемирие, заключенное в прошлом году при поддержке ООН и администрации Байдена, в значительной степени остановило боевые действия.

В начале прошлого года ООН подсчитала, что за время войны от насилия, голода и болезней погибло более 377 тыс. человек. В то же время хутисты выпустили сотни ракет и вооруженных беспилотников по Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия добивалась приостановки военных действий с Ираном в течение многих лет, сначала на переговорах в Багдаде, которые в итоге ни к чему не привели. Представители администрации Байдена заявили, что саудовцы проинформировали их об обсуждениях в Пекине, но американцы выразили скептицизм по поводу того, что Иран будет выполнять свои новые обязательства.

Наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, который поддерживает тесные связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом и помог обеспечить финансирование инвестиционной компании, созданной Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента, в размере $2 млрд, ведет сложную дипломатическую игру с момента прихода к власти Байдена.

Однажды Байден поклялся сделать Саудовскую Аравию государством-“изгоем” за организацию убийства Джамаля Хашогги, саудовского обозревателя газеты The Washington Post, проживавшего в США. Но в прошлом году он неохотно согласился посетить королевство, поскольку стремился снизить цены на газ, которые отчасти выросли из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Пытаясь сгладить отношения с саудовцами, Джо Байден подвергся резкой критике за получившее широкую огласку теплое приветствие между Байденом и кронпринцем, который, по мнению ЦРУ, несет ответственность за убийство и расчленение Хашогги.

A crucial meeting to repair one of the world’s most important diplomatic relationships began with a fist bump Friday as Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomed Biden at a royal palace. https://t.co/Z0qoCTjCyP pic.twitter.com/v9JqXv2U3f — The Associated Press (@AP) July 15, 2022

Но Байден и его команда были в ярости, когда, по их мнению, саудовцы позже нарушили необъявленное соглашение, достигнутое во время этого визита, и сократили добычу нефти прошлой осенью, чтобы удержать цены на газ на высоком уровне. В этом случае, по мнению американских чиновников, принц Мухаммед встал на сторону президента России Владимира Путина, и Байден пригрозил неопределенными “последствиями”, но отступил, так ничего и не предприняв.

Теперь кронпринц обращается к китайцам.

— Некоторые люди в Персидском заливе ясно видят, что это китайский век. Саудовцы выразили заинтересованность в присоединении к Шанхайской организации сотрудничества, а значительная часть их нефти идет в Китай, — говорит Стивен А. Кук, старший научный сотрудник по изучению Ближнего Востока в Совете по международным отношениям.

Стивен А. Кук сравнил гамбит принца Мухаммеда, известного под инициалами М.Б.С., с подходом президента Египта Гамаля Абдель Насера, который во время холодной войны пытался переиграть Соединенные Штаты и Советский Союз друг с другом.

— На самом деле все вышло не так хорошо, как надеялся Насер. Это может обернуться против М.Б.С., — сказал Кук.

Дэниел К. Куртцер, бывший посол в Израиле и Египте, ныне работающий в Принстонском университете, сказал, что изменение динамики, представленное китайским пактом, все еще представляет собой проблему для администрации Байдена, когда она предпочла бы сосредоточиться на другом.

— Это признак китайской ловкости — воспользоваться гневом, направленным на Соединенные Штаты Саудовской Аравией, и небольшим вакуумом. И это отражение того факта, что саудовцы и иранцы уже некоторое время ведут переговоры. И это прискорбное обвинение в адрес политики США, — сказал он.

При чем тут Израиль?

NYT пишет, что Китай объединил Саудовскую Аравию с Ираном в то время, когда Израиль надеялся, что Соединенные Штаты объединят его с Саудовской Аравией. Установив дипломатические отношения с другими странами Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, в последние дни правления 45-го президента США Трампа в рамках так называемых Авраамских соглашений, Израиль очень хочет сделать это и с Саудовской Аравией.

Такой шаг ознаменовал бы фундаментальное изменение статуса Израиля в его враждебном окружении соседей, фактически положив конец поколениям изоляции со стороны арабского мира.

Но саудовцы запросили больше, чем Вашингтон готов дать. В обмен на открытие официальных связей с Израилем саудовцы потребовали от США гарантий безопасности, помощи в развитии гражданской ядерной программы и снижения ограничений на продажу американского оружия.

Представители администрации считают эти просьбы чрезмерными, но рассматривают их как вступительное предложение, которое в дальнейшем может привести к нормализации отношений.

Тем временем, команда Байдена помогла добиться прогресса в отношениях между двумя странами, например, открыть воздушное пространство Саудовской Аравии для всех израильских гражданских самолетов.

В то время как его дипломатические усилия помогли успокоить военные действия в Йемене, администрация Байдена не смогла возобновить ядерное соглашение с Ираном, заключенное в 2015 году президентом Бараком Обамой и впоследствии отмененное Трампом. Два года дипломатии зашли в тупик, а наблюдательное агентство ООН утверждает, что у Ирана сейчас достаточно высокообогащенного урана для создания нескольких единиц ядерного оружия, если он захочет, хотя он еще не создал боеголовку, отмечает NYT.

Тегеран-Пекин-Москва

Затрудненный американскими санкциями, Иран пошел на углубление отношений с Россией, а теперь и с Китаем. Тегеран предоставил России крайне необходимые беспилотники для использования в войне против Украины, что делает его более важным партнером для президента Росси Владимира Путина, чем когда-либо прежде.

Обращаясь к Пекину за посредничеством в переговорах с саудовцами, Иран возвышает Китай в регионе и стремится выйти из изоляции, навязанной Вашингтоном. А Израиль считает, что его надежды на антииранскую коалицию с Саудовской Аравией, очевидно, рухнули.

Представители администрации Байдена говорят, что Иран испытывает реальное давление и страдает от глубокого экономического кризиса из-за американских санкций. Но это не означает, что Китай, один из подписантов первоначальной ядерной сделки, также хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Если у Пекина появится новая власть в Тегеране, американские чиновники надеются, что он сможет использовать ее для сдерживания ядерных амбиций Ирана.

Тем не менее, многих американских политиков смущает тот факт, что Китай играет столь значительную роль в регионе после долгих лет завоеваний.

— Это последнее напоминание о том, что конкуренция идет на глобальной арене. Оно ни в коем случае не ограничивается Индо-Тихоокеанским регионом, так же как и не ограничивается исключительно экономикой, или безопасностью, или дипломатическим взаимодействием, — сказала Мара Рудман, исполнительный вице-президент по политике Центра американского прогресса и бывший посланник по Ближнему Востоку при президенте Обаме.

NYT отмечает, что Соединенные Штаты по-прежнему держат ключевые карты на Ближнем Востоке, имея обширные торговые, военные и разведывательные связи с большинством важнейших игроков в регионе.

После окончания холодной войны и распада Советского Союза Америка стала, по сути, единственным важным внешним игроком в этом регионе. Но Россия вернулась в 2015 году, направив военные подразделения на помощь ослабленному режиму президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии.

При этом Китай стремится к созданию собственных военных баз в регионе, поскольку ему нужны энергетические ресурсы и влияние за пределами Азии. Решение вовлечься в саудовско-иранский раскол ясно показывает, что есть еще один игрок, с которым нужно считаться.

— Я думаю, это отражает то, как партнеры США склоняются к растущим связям с Китаем, — сказал Куртцер.

И хоть эксперт признает, что региональный порядок на Ближнем Востоке меняется, он все же сомневается, что это является прямой угрозой для Соединенных Штатов.