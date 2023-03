На Ближнем Востоке заключен своего рода мирный договор между Саудовской Аравией и Ираном, которые десятилетиями враждовали друг с другом. И посредником здесь выступают не Соединенные Штаты, а Китай.

Как пишет The New York Times, это “одно из самых главных и бурных событий, которые кто-либо мог себе представить”.

Издание называет это “сдвигом, который заставил вскружить головы в столицах по всему миру”.

Американцы, которые на протяжении последних трех четвертей века были центральными действующими лицами на Ближнем Востоке и почти всегда находились в комнате, где все происходило, теперь оказались на обочине в момент значительных перемен.

В свою очередь китайцы, которые на протяжении многих лет играли лишь второстепенную роль в регионе, внезапно превратились в нового влиятельного игрока.

При этом израильтяне, которые обхаживали саудитов в борьбе с их взаимными противниками в Тегеране, теперь задаются вопросом, куда это их заведет, пишет NYT.

Белый дом президента США Джо Байдена публично приветствовал восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и не выразил явного беспокойства по поводу участия Пекина в сближении этих двух стран. В частном порядке помощники Байдена считают, что прорыву придают слишком большое значение, насмехаясь над предположениями о том, что он свидетельствует об ослаблении американского влияния в регионе, пишет NYT.

Однако, по словам независимых аналитиков, остается неясным, насколько далеко зайдет сближение между Саудовской Аравией и Ираном.

Однако это не означает, что сунниты из Эр-Рияда и шииты из Тегерана отбросили все свои глубокие и явные разногласия.

Ключом к соглашению, согласно тому, что саудовцы сообщили американцам, было обязательство Ирана прекратить дальнейшие нападения на Саудовскую Аравию и свернуть поддержку групп боевиков, которые нападают на королевство.

Иран и Саудовская Аравия фактически ведут разрушительную марионеточную войну в Йемене, где повстанцы-хути, поддерживаемые Тегераном, в течение восьми лет сражаются с саудовскими войсками. Перемирие, заключенное в прошлом году при поддержке ООН и администрации Байдена, в значительной степени остановило боевые действия.

В начале прошлого года ООН подсчитала, что за время войны от насилия, голода и болезней погибло более 377 тыс. человек. В то же время хутисты выпустили сотни ракет и вооруженных беспилотников по Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия добивалась приостановки военных действий с Ираном в течение многих лет, сначала на переговорах в Багдаде, которые в итоге ни к чему не привели. Представители администрации Байдена заявили, что саудовцы проинформировали их об обсуждениях в Пекине, но американцы выразили скептицизм по поводу того, что Иран будет выполнять свои новые обязательства.

Наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, который поддерживает тесные связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом и помог обеспечить финансирование инвестиционной компании, созданной Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента, в размере $2 млрд, ведет сложную дипломатическую игру с момента прихода к власти Байдена.

Однажды Байден поклялся сделать Саудовскую Аравию государством-“изгоем” за организацию убийства Джамаля Хашогги, саудовского обозревателя газеты The Washington Post, проживавшего в США. Но в прошлом году он неохотно согласился посетить королевство, поскольку стремился снизить цены на газ, которые отчасти выросли из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Пытаясь сгладить отношения с саудовцами, Джо Байден подвергся резкой критике за получившее широкую огласку теплое приветствие между Байденом и кронпринцем, который, по мнению ЦРУ, несет ответственность за убийство и расчленение Хашогги.

A crucial meeting to repair one of the world’s most important diplomatic relationships began with a fist bump Friday as Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomed Biden at a royal palace. https://t.co/Z0qoCTjCyP pic.twitter.com/v9JqXv2U3f

— The Associated Press (@AP) July 15, 2022