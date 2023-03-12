Польша обнародует документы о коррупционном влиянии РФ на евродепутатов

Март, 12 в 16:39

Правительство Польши планирует обнародовать документы о российском влиянии на евродепутатов.

Об этом в интервью порталу i.pl заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В декабре 2022 года в Европарламенте разгорелся коррупционный скандал. Такие страны, как Катар и Марокко, пытались повлиять на экономические и политические решения ЕП с помощью взяток.

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Бывший депутат Европарламента итальянец Пьер Антонио Панцери, один из ключевых фигурантов дела о коррупции, пошел на сотрудничество с бельгийским правосудием в расследовании в обмен на смягчение приговора.

Как сообщил Моравецкий, министр внутренних дел Польши покажет документы, связанные с этим делом.

— Сегодня мы уже знаем, что в коррупции депутатов Европарламента были и российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре покажет документы, касающиеся влияния российских служб, которые коррумпировали депутатов Европарламента, — сказал он.

По словам Моравецкого, информация касается нескольких евродепутатов, “но не из Польши”.

Он добавил, что очень много людей бессознательно поддаются российской пропаганде, как в случае с вопросом о смысле защиты границы.

— Белорусское нападение на польскую границу из-за искусственно спровоцированной миграции было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка подорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия нападет на Украину, мы больше не смогли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но, к сожалению, со стороны оппозиции все еще есть публицисты и политические активисты, которые этого не понимают, — сказал премьер-министр.