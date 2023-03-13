Британия увеличит расходы на оборону на $6 млрд, из-за войны в Украине

Март, 13 в 10:30

Правительство Великобритании хочет увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП. В ближайшие два года они вырастут на 5 млрд фунтов стерлингов это около $6 млрд.

Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак, сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, расходы Британии на оборону в 2021-2022 годах составляли 71,4 млрд фунтов стерлингов, а дополнительные деньги позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП, к примеру в 2020 году этот показатель составлял 2%.

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– Пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Ее опубликуют 13 марта, – пишет издание.

3 млрд фунтов направят на развитие ядерных сил сдерживания. Еще часть суммы пойдет на восполнение запасов боеприпасов и вооружений, которые были переданы Украине для защиты от агрессора.

– Документ отвечает на геополитические угрозы, возникающие в результате войны РФ против Украины и экономического принуждения со стороны Китая, – отметил Сунак.

Напомним, Пентагон начал пересмотр своих запасов оружия, что свидетельствует о том, что Вашингтон готовится увеличить расходы на вооружение из-за беспокойства по поводу влияния войны России против Украины на поставки боеприпасов.