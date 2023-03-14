Март, 13 в 23:40

Белый дом направил Конгрессу США проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год, который предусматривает рекордные в мирное время расходы в размере $886 млрд.

Согласно проекту, $842 млрд будут направлены на нужды Пентагона и $44 млрд – на программы, связанные с обороной, Федеральному бюро расследований, Министерству энергетики и другим ведомствам.

Общая сумма расходов на оборону в 2024 году на $28 млрд превзойдет бюджет 2023 года.

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Проект оборонного бюджета США впервые предусматривает закупку ракет и других боеприпасов по многолетним контрактам. По данным СМИ, это может быть связано с подготовкой к потенциальному военному конфликту с Китаем.

Также бюджет ускоряет темпы закупки Пентагоном истребителей пятого поколения F-35, которые будут основой воздушной мощи США в ближайшем будущем, предусматривает модернизацию ядерной “триады”, судостроение и развитие космического потенциала.

Помощь Украине со стороны Министерства обороны США в проекте бюджета на 2024 финансовый год осталась такой же, как и в предыдущем году — $300 млн.

Как объяснили в ведомстве, в случае необходимости дополнительного финансирования Киева может быть подготовлен еще один дополнительный запрос.