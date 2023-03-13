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В Энергодаре не хватает работников, которые могут обеспечить работу ЗАЭС – Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
В Энергодаре не хватает работников, которые могут обеспечить работу ЗАЭС – Генштаб
Фото: Depositphotos

Во временно захваченном Россией Энергодаре на Запорожской АЭС катастрофически увеличивается дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

По данным Генерального штаба ВСУ, после того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей Росатома закончился срок контракта.

В то же время им отказали в подписании нового или продлении действующего контракта.

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Также им отказали в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС некому. Все это может привести к непредсказуемым последствиям, отмечают в Генштабе.

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Источник: Генштаб ВСУ
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