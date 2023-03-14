Нидерланды передадут Украине корабли для обезвреживания мин и организуют учения

Март, 14 в 20:53

Нидерланды объявили о передаче украинским военным кораблей, которые помогут береговой охране обнаружить и обезвредить мины, и анонсировали организацию учений для подразделений.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Одессе. По ее словам, системы планируют передать Украине в 2025 году.

— В Нидерландах, как в мореходном государстве, есть большая морская традиция. Мы понимаем стратегическую и экономическую важность гаваней в Одессе для того, чтобы импортировать еду. Безусловно, это имеет связь с миром. Нидерланды предоставляют два минных тральщика класса Alkmaar. Мы начнем готовить украинские подразделения, чтобы они знали, как использовать эти лодки, — рассказала она.

Министр обороны Нидерландов отметила, что Одесская область имеет стратегическую и экономическую важность для действия зерновой сделки.

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Это связано с тем, что Украине нельзя разминировать море, пока есть угроза со стороны Российской Федерации. В то же время тральщики не смогут зайти в Черное море из-за решения Турции закрыть Босфор для военных кораблей.