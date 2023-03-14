Март, 14 в 20:12

Аннексированные Россией территории Украины никогда не будут признаны международным сообществом, а президент России Владимир Путин должен освободить все захваченные украинские территории.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

— Российская оккупация является вопиющим нарушением международного права. Наше требование четкое: Путин должен отказаться от своего безумного плана и вывести войска с территории Украины, — заявил Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что мир никогда не признает оккупацию Россией части Украины и проведенных осенью 2022 года фейковых референдумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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Олаф Шольц заявил, что принцип территориальной неприкосновенности является незыблемым, поэтому Германия, как и международное сообщество, не будут признавать “независимость” Нагорного Карабаха.

Глава немецкого правительства считает, что сегодня чрезвычайно важным является активизация усилий по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

— На международном уровне Германия не признала Нагорный Карабах независимой республикой, и таким образом Германия в то время выразила свою позицию, — сказал он в ответ журналисту, признает ли Берлин Карабах территорией Азербайджана.

Олаф Шольц заявил, что общей целью мирового сообщества является завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией ради благосостояния жителей Карабаха. Решение должно учитывать интересы народов обоих государств и соответствовать международным нормам.

Президент Азербайджана напомнил, что в течение 30 последних лет 20% территории его страны были оккупированы Арменией, а 1 млн азербайджанцев стали беженцами.

Источник: phoenix