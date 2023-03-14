Рамштайн-10 состоится 15 марта – Резников
Фото: Минобороны
Заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится уже завтра, 15 марта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников отметил, что во время встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию Рамштайн.
Он рассказал, что сегодня завершился двухдневный визит в Украину главы Минобороны Нидерландов, с которой они вместе посетили Николаевскую и Одесскую области.
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— Я благодарен за всю помощь и поддержку, которую получает Украина и наши Вооруженные силы от правительства и народа Нидерландов, — отметил Резников.