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Рамштайн-10 состоится 15 марта – Резников

Юля Захарченко, редактор ленты
Зустріч у форматі Рамштайн
Фото: Минобороны

Заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится уже завтра, 15 марта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что во время встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию Рамштайн.

Он рассказал, что сегодня завершился двухдневный визит в Украину главы Минобороны Нидерландов, с которой они вместе посетили Николаевскую и Одесскую области.

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— Я благодарен за всю помощь и поддержку, которую получает Украина и наши Вооруженные силы от правительства и народа Нидерландов, — отметил Резников.

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