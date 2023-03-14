Март, 14 в 12:27

Великобритания и Австралия построят первое поколение атомных подводных лодок AUKUS на основе ведущего в мире британского проекта субмарин.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

В сентябре 2021 года Великобритания, Австралия и США подписали договор AUKUS об атомных подводных лодках, в рамках которого Австралия получит восемь подлодок.

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Австралия выбрала для себя модель подводных лодок на основе британских субмарин. При этом подлодки будут оснащены передовыми американскими технологиями.

Австралия в течение следующего десятилетия будет работать над созданием своей промышленной базы подводных лодок, и будет строить свои подводные лодки в Южной Австралии, а некоторые компоненты будут производиться в Великобритании.

Первые британские подводные лодки, построенные по этому проекту, будут поставлены в конце 2030-х годов для замены существующих кораблей класса Astute, а первые австралийские подводные лодки появятся в начале 2040-х годов.

Подводные лодки SSN-AUKUS будут самыми крупными, самыми современными и самыми мощными ударными подводными лодками, когда-либо эксплуатировавшимися Королевским флотом, сочетая в одном корабле лучшие в мире датчики, дизайн и вооружение.

Стоит заметить, что в 1958 году Вашингтон предоставил Лондону как союзнику атомные технологии. Австралия станет второй страной, с которой США поделятся своими секретными разработками.