Март, 14 в 17:50

Совет ЕС поддержал увеличение финансового потолка Европейского фонда мира (EPF) на €2 млрд в 2023 году. Именно из этого фонда выделяют средства на военную помощь Украине.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, финансовый потолок фонда планируют увеличить до €7,979 млрд на период до 2027 года.

Это решение является следствием политического соглашения, достигнутого в декабре прошлого года. Тогда страны ЕС решили увеличить финансовый потолок фонда на €2 млрд в 2023 году и предусмотреть возможность дальнейшего роста на более позднем этапе.

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Кроме того, Совет ЕС утвердил расходы на военные учения в Евросоюзе по управлению кризисными ситуациями в 2023 году на уровне €5 млн. Евросоюз также решил ввести большую гибкость в сборе и использовании финансовых взносов стран-членов и использовании этих средств Европейским фондом мира

Как отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, фонд стал неотъемлемой частью продвижения мира и безопасности во всем мире.

– Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента имеет решающее значение для нашей поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока, – подчеркнул Боррель.

Европейский фонд мира (EPF) был создан в марте 2021 года для финансирования мер общей внешней политики и политики безопасности ЕС, связанных с военными и оборонными вопросами. Цель основания фонда – предотвращение конфликтов, сохранение мира, укрепление международной безопасности и стабильности.

Финансирование EPF производится за счет взносов государств-членов ЕС. Первоначально Европейский фонд мира имел общий финансовый лимит на уровне €5 млрд на период 2021-2027 годов. Ежегодный лимит составлял от €420 млн в 2021 году до €1,132 млрд в 2027 году.

Именно благодаря этому фонду Евросоюз поддерживает Вооруженные силы Украины (было выделено уже семь пакетов военной помощи).

Также через механизм EPF помощь получают Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

В начале марта послы стран Евросоюза согласовали выделение €2 млрд Европейскому фонду мира, из которого финансируются поставки оружия для Украины.

Источник: Совет ЕС