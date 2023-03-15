Сенаторы от обеих партий призвали Пентагон отправить Украине F-16 — СМИ

Март, 15 в 11:14

В Соединенных Штатах группа сенаторов от обеих партий давит на Пентагон относительно отправки в Украину современных истребителей F-16.

Об этом сообщает издание Politico.

Как пишет издание, новый толчок в этом процессе дало письмо к министру обороны Ллойду Остину, организованное сенатором Марком Келли (штат Аризона), от группы из восьми сенаторов.

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– После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны тщательно рассмотреть предоставление Украине самолетов F-16. Это была бы значительная способность, способная изменить правила игры на поле боя, — говорится в письме.

По мнению сенаторов, истребители F-16 могут дать ВСУ преимущество, ведь полномасштабное вторжение России продолжается уже второй год.

Сенаторы попросили Остина до конца недели предоставить им оценки факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.

Также отмечается, что тот факт, что двое украинских пилотов прибыли в США для оценки навыков истребителей на базе национальной гвардии Моррис в Тусоне, является критически важным шагом в оценке их готовности летать на F-16.

Как пишет Politico, это письмо также подписали демократы Тэмми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США тесно сотрудничают с союзниками, чтобы обеспечить ВСУ вооружением и признают, что впереди ожидается тяжелая борьба, особенно в весенний и летний периоды.