Украина одержала первую победу в деле долга Януковича на $3 млрд в Верховном суде Британии

Март, 15 в 14:50

Верховный суд Великобритании вынес решение касаемо займа на $3 млрд, который Виктор Янукович взял у Владимира Путина в декабре 2013 года перед бегством из Украины.

Судьи единогласно постановили, что по делу не может быть вынесено решение в порядке упрощенного производства.

– Украине следует разрешить защищать иск на основании принуждения, но только в той мере, в которой он основывается на принуждении лица или вещей в результате вероятной угрозы применения силы со стороны России. Защита Украины по вопросам способности, полномочий и контрмер должна быть вычеркнута, – говорится в сообщении.

На решение суда уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, в своем Twitter он написал, что Украина одержала очередную победу над агрессором.

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– Украина одержала очередную победу над агрессором — в Верховном суде Великобритании по делу о еврооблигациях на сумму 3 млрд долларов. Суд решил, что защита Украины на основании фактов угроз агрессии РФ должна получить полную процедуру. Справедливость будет за нами, – написал президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем в Министерстве финансов Украины отметили, что Россия пыталась убедить английский суд принять решение в пользу России, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий.

– Но, в конечном итоге, Верховный суд отклонил просьбу России и справедливо признал, что аргументы линии защиты Украины по принуждению являются состоятельными и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств, – прокомментировали в Минфине.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, суд признал сильную позицию защиты Украины относительно принуждения и угроз России применить силу, которые Россия оказывала еще в 2013 году, чтобы заставить Украину выпустить эти еврооблигации.

–Теперь Кремлю придется раскрыть всю информацию о действиях против Украины на открытом судебном разбирательстве, – сказал он.

Напомним, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупила Росія.

18 декабря 2015 года Кабмин Украины ввел мораторий на выплату долга Москве.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона о взыскании $3 млрд.