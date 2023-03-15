Отплыл на 150 километров: британские полярники показали айсберг размером с Лондон, который откололся в Антарктиде

Март, 15 в 11:44

Британские полярники показали айсберг размером с Лондон, который откололся от антарктического шельфового ледника Бранта 22 января и уже отплыл 150 километров на юг.

Видео с ледяным гигантом A81 обнародовала Британская антарктическая служба (BAS).

По словам экспертов площадь айсберга достигает 1550 км². Полярники сравнивают айсберг с Лондоном, который площадью 1572 км².

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– Динамическая аэрофотосъемка показывает, насколько массивной является эта ледяная глыба, которая выглядит как бесконечная простыня даже с высоты. Но то, что мы видим, — это лишь часть массы айсберга, большая часть которого простирается на сотни метров в глубину, — говорят исследователи.

Айсберг откололся от ледника через десятилетия после появления первых трещин — в конце концов, большая трещина под названием Провал-1 (Chasm-1) протянулась через весь шельфовый ледник.

Тогда айсберг A81 присоединился к другим фрагментам ледника, плавающим в море Ведделла.

Фото: скриншот с видео