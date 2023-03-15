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Как российский Су-27 мог сбить дрон MQ-9 Reaper: телеканал CBS смоделировал ситуацию

Валентина Летяк, редактор ленты
Як російський Су-27 міг збити дрон MQ-9 Reaper

Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, сбил пропеллер американского беспилотника MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве, в результате чего тот упал в Черное море.

Американский телеканал CBS смоделировал видео, как могло выглядеть столкновение самолета с дроном.

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В Пентагоне уже подтвердили факт столкновения американского беспилотника MQ-9 с российскими истребителями Су-27.

Там также считают, что самолет, вероятно, также поврежден.

Из-за этого инцидента российского посла вызвали в Государственный департамент США.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) полагают, что столкновение американского беспилотника MQ-9 с российскими истребителями Су-27 не повлечет эскалацию прямого конфликта между Россией и США.

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Фото: скрин видео CBS

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