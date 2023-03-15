Как российский Су-27 мог сбить дрон MQ-9 Reaper: телеканал CBS смоделировал ситуацию
Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, сбил пропеллер американского беспилотника MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве, в результате чего тот упал в Черное море.
Американский телеканал CBS смоделировал видео, как могло выглядеть столкновение самолета с дроном.
В Пентагоне уже подтвердили факт столкновения американского беспилотника MQ-9 с российскими истребителями Су-27.
Там также считают, что самолет, вероятно, также поврежден.
Из-за этого инцидента российского посла вызвали в Государственный департамент США.
В то же время в Институте изучения войны (ISW) полагают, что столкновение американского беспилотника MQ-9 с российскими истребителями Су-27 не повлечет эскалацию прямого конфликта между Россией и США.
Фото: скрин видео CBS